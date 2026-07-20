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Los dos delfines que habían quedado varados en la zona de Arteco murieron pese a los esfuerzos realizados por los organismos que trabajaron en el lugar para asistir a los animales.

Según la información oficial, uno de los ejemplares murió durante la tarde de ayer, mientras que el segundo falleció en horas de la noche.

Las autoridades informaron además que las necropsias serán realizadas por especialistas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, en coordinación con el Grupo de Trabajo en Varamientos (GTV) del Ministerio de Ambiente.

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Los estudios permitirán obtener información científica para determinar las posibles causas del fallecimiento de ambos delfines.

El episodio había movilizado a distintas instituciones y equipos técnicos que intervinieron en las tareas de asistencia desde que se constató el varamiento en la zona de Arteco.