La Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) presentará ante la Junta Departamental de Colonia una solicitud de respaldo para gestionar la extensión del seguro de paro de unos 950 extrabajadores de las plantas Yazaki y Claas Sienz, cuyo beneficio vence el próximo 31 de julio.

Según informó el sindicato, la iniciativa busca que el legislativo departamental acompañe las gestiones ante el Gobierno nacional para prorrogar la cobertura de desempleo, en atención a la situación laboral que atraviesan las familias afectadas por el cierre de ambas plantas en el departamento.

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La UNTMRA sostiene que la finalización del seguro de paro impactará directamente en alrededor de 950 trabajadores y sus familias, por lo que considera necesaria una extensión del beneficio mientras continúan las gestiones para generar nuevas oportunidades laborales.

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El planteo será elevado a la Junta Departamental con el objetivo de obtener una declaración de apoyo institucional que fortalezca el pedido ante las autoridades nacionales competentes. La decisión sobre una eventual prórroga del seguro de desempleo corresponde al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el marco de la normativa vigente.

El cierre de las operaciones de Yazaki en Colonia, anunciado a comienzos de 2025, significó la pérdida de cientos de puestos de trabajo y derivó en distintas instancias de negociación entre el Gobierno, el sindicato y actores departamentales para mitigar el impacto económico y social. A esa situación se suma la de los extrabajadores de Claas Sienz, que también permanecen afectados por la falta de una solución laboral definitiva.

La solicitud de la UNTMRA será considerada por la Junta Departamental en busca de un pronunciamiento de respaldo antes del vencimiento del beneficio, previsto para el 31 de julio.