La segunda vicepresidenta de la Junta Departamental de Colonia, Malvina Sarett, centró su discurso por el 196.º aniversario de la Jura de la Constitución en la vigencia actual de los valores republicanos y en la responsabilidad de sostenerlos en la vida política y ciudadana.

La edil del Partido Colorado habló este sábado en representación del Legislativo Departamental durante el acto realizado en la Punta de San Pedro, en Colonia del Sacramento.

Aunque la ceremonia recordó la Constitución de 1830, Sarett no limitó su intervención al pasado. Su mensaje trasladó aquella construcción institucional hacia el presente, al destacar la libertad, el respeto, la igualdad ante la ley, el diálogo y la democracia como principios que continúan sosteniendo la convivencia.

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La referencia más directamente vinculada con la política actual estuvo en su afirmación de que la democracia se fortalece cuando prevalecen el respeto por las diferencias, la capacidad de diálogo y la búsqueda del interés general.

Sin mencionar situaciones, partidos o dirigentes concretos, Sarett ubicó esos valores como condiciones necesarias para el funcionamiento de la democracia. La diferencia política no apareció como un problema en sí mismo, sino como una realidad que debe tramitarse mediante el respeto y el diálogo.

También destacó que la Constitución no es únicamente un símbolo histórico. La presentó como un instrumento vigente que protege libertades, reconoce derechos y exige compromiso a la ciudadanía.

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En ese punto, el discurso vinculó las instituciones con las conductas cotidianas. Trabajo, honestidad, respeto y responsabilidad fueron señalados como formas concretas de sostener la República.

La mención a su pertenencia al Partido Colorado quedó integrada en ese marco institucional. El centro del mensaje no fue la identidad partidaria, sino el compromiso de los representantes públicos con los principios constitucionales.

El discurso unió así dos tiempos: el pasado fundacional de 1830 y un presente en el que la democracia, según Sarett, debe renovarse mediante el diálogo, el respeto por las diferencias y la prioridad del interés general.