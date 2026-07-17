La Policía concretó la detención de un hombre de 27 años por el robo de una cartera que contenía cerca de $ 600.000 y U$S 4.000. El dinero iba a ser depositado en una institución bancaria. La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Carmelo.

La investigación por uno de los robos de mayor impacto registrados en los últimos días en Carmelo tuvo un avance significativo. En las últimas horas, efectivos policiales, en coordinación con la Fiscalía Letrada de Carmelo, detuvieron a un hombre de 27 años, señalado como el presunto autor del asalto ocurrido el pasado 14 de julio, cuando una mujer fue despojada de una cartera que contenía aproximadamente $ 600.000 y U$S 4.000.

El detenido permanece a disposición de la Fiscalía, que continúa con las actuaciones para determinar su eventual responsabilidad en el hecho y resolver los pasos procesales correspondientes.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un ataque en plena vía pública

El episodio ocurrió el lunes 14 de julio y generó una inmediata movilización policial debido al monto sustraído y a las circunstancias del hecho.

Según la denuncia presentada por la víctima, la mujer se dirigía a realizar un depósito bancario cuando fue interceptada por un hombre en la vía pública. El agresor inició un forcejeo y logró arrebatarle la cartera antes de darse a la fuga.

En el bolso la denunciante transportaba una importante suma de dinero: alrededor de 600.000 pesos uruguayos y 4.000 dólares estadounidenses, fondos que, de acuerdo con su declaración, estaban destinados a ser depositados en una entidad bancaria.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La magnitud del perjuicio económico convirtió el caso en una de las investigaciones prioritarias para los equipos policiales de la ciudad.

La investigación avanzó en coordinación con Fiscalía

Desde el momento de la denuncia, la Policía desarrolló diversas actuaciones para identificar al responsable. El trabajo incluyó la recolección y análisis de información, junto con otras diligencias investigativas coordinadas con la Fiscalía competente.

Como resultado de esas actuaciones, en las últimas horas fue detenido un hombre de 27 años, cuya eventual participación en el robo es ahora objeto de las actuaciones judiciales.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas diligencias mientras la Fiscalía evalúa la evidencia reunida y define los próximos pasos del proceso.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con esta detención, el caso ingresa en una nueva etapa, en la que será la Justicia la que determine, a partir de los elementos incorporados a la investigación, la situación procesal del indagado.