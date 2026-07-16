De acuerdo con información difundida por BBVA, la sucursal de Carmelo operará sin servicio de caja dos días a la semana: martes y jueves. La medida comenzará a regir desde el 20 de julio de 2026.

La comunicación indica que los clientes podrán realizar depósitos y retiros en el área express de la sucursal o en cualquier local de RedPagos. Además, el banco recuerda que también se puede operar a través de sus canales digitales y remotos: BBVA Net, App BBVA, Pagos BBVA, Línea BBVA —al teléfono (2) 1929— y Firma Digital.

La información disponible no precisa si la medida afectará otros servicios presenciales de la sucursal, ni si implicará cambios en el horario general de atención, en la disponibilidad de funcionarios o en otros trámites bancarios.

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Una señal de cambio en la atención bancaria

La decisión se inscribe en una tendencia que varias instituciones financieras vienen profundizando: el desplazamiento gradual de parte de la operativa tradicional de caja hacia canales digitales, terminales de autoservicio y redes externas de cobranza y pago.

Entre las hipótesis que podrían explicar una medida de este tipo se encuentran la reducción de la demanda presencial en ventanilla, el crecimiento del uso de aplicaciones bancarias, la automatización de operaciones frecuentes y la búsqueda de mayor eficiencia operativa. También puede responder a una reorganización interna del banco, orientada a concentrar determinados servicios presenciales en días específicos.

Estas hipótesis no fueron confirmadas en la comunicación difundida. Los banners se limitan a informar el cambio en el servicio de caja y a señalar las alternativas disponibles para los usuarios.