La selección Argentina buscará este miércoles su segunda final consecutiva en una Copa del Mundo cuando enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El partido se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y comenzará a las 16:00 horas de Argentina y Uruguay.

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El equipo argentino llega a esta instancia con la posibilidad de volver a disputar el partido decisivo, cuatro años después de su consagración en Qatar 2022, cuando obtuvo su tercer título mundial. Aquella final ante Francia se resolvió por penales, luego de un empate 3-3 en el Lusail Stadium.

El cruce ante Inglaterra aparece como uno de los partidos más fuertes del torneo, no solo por la instancia, sino también por la historia deportiva entre ambas selecciones. En una semifinal, sin margen de error, Argentina intentará sostener su camino como vigente campeona del mundo y quedar nuevamente a un paso de levantar el trofeo.

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Inglaterra, por su parte, llega a Atlanta con el mismo objetivo: meterse en la final y cortar una larga espera en los Mundiales. El encuentro reunirá a dos selecciones de peso, con antecedentes mundialistas y con una rivalidad que ha marcado distintas épocas del fútbol internacional.

La semifinal tendrá además un valor especial para el público sudamericano. Argentina representa la continuidad competitiva de un ciclo que ya hizo historia en Qatar y que ahora busca confirmar su vigencia en el Mundial 2026.

El ganador del partido accederá a la final del torneo, donde ya espera España, que eliminó a Francia en la otra semifinal.