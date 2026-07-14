El Instituto Uruguayo de Meteorología informó que desde la madrugada del jueves 16 y durante el viernes 17 comenzará a afectar al país un frente cálido que ingresará por el litoral oeste y se desplazará progresivamente hacia el resto del territorio.

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Según el comunicado, esta situación favorecerá la formación de tormentas fuertes, puntualmente severas, y precipitaciones abundantes. Los acumulados de lluvia más significativos se esperan en la franja centro-este y norte, con valores de entre 40 y 80 milímetros, aunque no se descartan registros puntualmente superiores.

El organismo también indicó que entre el sábado 18, el domingo 19 y hasta la tarde del lunes 20, un frente semiestacionario afectará principalmente el norte del país, con tormentas fuertes y precipitaciones copiosas.

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Para ese período, los acumulados más importantes se estiman entre 60 y 100 milímetros en la franja central, mientras que en el norte podrían ubicarse entre 80 y 120 milímetros, con valores puntualmente superiores.

En las zonas afectadas por tormentas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Inumet señaló además que durante el desarrollo del evento se esperan mejoras temporarias.