El Aeropuerto Internacional de Colonia “Laguna de los Patos” mantiene su condición formal de aeropuerto internacional, pero atraviesa una situación operativa limitada. La información surge de documentos oficiales de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), en particular del Boletín Previo al Vuelo publicado este lunes 13 de julio de 2026 por el Servicio de Información Aeronáutica.

El dato central es claro: el aeropuerto no aparece como clausurado, pero sí con advertencias que afectan su funcionamiento diario. El boletín oficial informa que la torre de control del aeródromo permanece cerrada entre el 1.º y el 21 de julio, todos los días, en el horario habitual de operación. En términos simples, esto significa que durante ese período el aeropuerto no cuenta con el servicio normal de torre para ordenar las operaciones aéreas.

El mismo documento advierte además sobre la presencia de piedras sueltas en una zona de cruce entre la pista y una vía interna por donde circulan los aviones en tierra. También señala baches en franjas de circulación. Ambas advertencias están vigentes, según el boletín, hasta el 29 de setiembre de 2026.

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Otro punto sensible es el combustible. DINACIA informa que el combustible de aviación no está disponible en determinados días de julio. La advertencia incluye el 13, 14, 18, 19 y 20 de julio, dentro de una franja horaria establecida en el propio boletín.

La restricción con mayor impacto público aparece en la oficina de operaciones, que es donde se gestionan trámites necesarios para los vuelos. El boletín oficial señala que esa oficina permanece cerrada en distintos horarios hasta el 31 de julio. Como consecuencia, el propio documento dice que el aeropuerto queda limitado solo a vuelos nacionales durante esos períodos.

La situación contrasta con la ficha oficial del aeropuerto. En el AIP Uruguay —la publicación oficial que describe los aeropuertos del país— Colonia/Laguna de los Patos figura como aeropuerto internacional, ubicado a 9 kilómetros al sureste de la ciudad de Colonia. Allí también se informa que el aeródromo opera de lunes a domingo, que cuenta con servicios previstos y que aduana e inmigración funcionan a requerimiento.

Los problemas actuales no aparecen de manera aislada. El Plan Maestro de la Aviación Civil del Uruguay 2023-2028 ya había señalado deterioros en el aeropuerto de Colonia. El documento oficial indicó que la pista y las zonas de circulación tenían deformaciones y desprendimiento de material, que la pintura de señalización estaba degradada y que el sistema de luces de pista no estaba habilitado por falta de elementos y mantenimiento.

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Ese mismo plan también registró deterioros en edificios del aeropuerto, incluida la terminal de pasajeros, la torre de control, el destacamento de Policía Aérea y el estacionamiento. El informe habló de problemas sanitarios, estructurales, filtraciones y dificultades eléctricas. También señaló debilidades en el cerramiento perimetral, un aspecto relevante para impedir el ingreso de personas o animales a zonas sensibles.

A esto se suma otro dato oficial: en el índice de aeródromos de DINACIA, Colonia/Laguna de los Patos aparece como aeropuerto internacional de nivel II, una categoría prevista para aeropuertos con baja frecuencia de vuelos nacionales e internacionales. Sin embargo, en el estado de certificación figura como “no certificado”. Ese dato no equivale por sí solo a un cierre, pero sí confirma que la situación administrativa del aeropuerto tiene un punto pendiente en la documentación oficial.

La escala de movimiento también es reducida. En la tabla oficial de movimientos de aeródromos publicada por DINACIA, Colonia registró en 2024 un total de 379 vuelos nacionales y 55 vuelos internacionales. En pasajeros, la misma tabla suma 519 movimientos entre entradas y salidas nacionales e internacionales.

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La pregunta de fondo es qué plan existe para corregir estas restricciones y cuánto tiempo llevará normalizar los servicios. Los documentos oficiales permiten afirmar que el aeropuerto internacional de Colonia sigue operativo, pero con limitaciones relevantes. Lo que todavía no surge de la información pública consultada es el cronograma de obras, la causa administrativa de los cierres, el estado de mantenimiento de la infraestructura y la fecha prevista para recuperar el funcionamiento pleno.