El Municipio de Carmelo analiza la elaboración de un reglamento para ordenar los criterios de autorización, o rechazo del uso de espacios públicos como la Pista Marcelo Bianchi y el Teatro de Verano, entre otros lugares destinados a actividades con convocatoria de público.

El planteo fue abordado en la última sesión del gobierno local, donde se señaló la necesidad de contar con una hoja de ruta que permita resolver los pedidos de instituciones, empresas y organizadores de eventos con criterios claros y equitativos.

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Durante el intercambio se hizo referencia a los antecedentes que puede generar cada decisión, tanto al autorizar como al negar el uso de estos espacios. En ese sentido, se entendió que cualquier resolución debe estar respaldada por fundamentos sólidos, especialmente cuando se trata de lugares con valor público y capacidad para recibir actividades de mayor concurrencia.

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También se mencionó el perfil que se busca dar a la Pista Marcelo Bianchi y al Teatro de Verano, dos espacios que habitualmente pueden ser considerados para propuestas sociales, culturales, deportivas o recreativas.

Mientras se avanza en la redacción del reglamento, los integrantes del Municipio convinieron en manejar un período “flexible”, definido durante la sesión como una etapa de “transición”.

El borrador de la normativa es trabajado actualmente por la concejal del Partido Nacional Guadalupe Arcardini, con el objetivo de establecer criterios que eviten inequidades y brinden mayor claridad al momento de evaluar las distintas solicitudes de uso de los espacios públicos.