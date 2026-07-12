PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, SUCIVE, alertó a la población sobre la circulación de mensajes falsos vinculados a trámites vehiculares.

Según informó el organismo, el SUCIVE no envía mensajes de texto ni enlaces para realizar gestiones. Las consultas y trámites deben hacerse únicamente de forma presencial en las intendencias.

Desde el sistema advirtieron que estos mensajes constituyen intentos de fraude informático, por lo que se recomienda no ingresar a enlaces sospechosos ni compartir datos personales o bancarios.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Ante cualquier duda, las personas deben consultar directamente en su Intendencia correspondiente.