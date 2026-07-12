La semana comenzará con condiciones típicas de invierno en Uruguay, pero el escenario atmosférico cambiará con rapidez desde mediados de semana. Tras el ingreso de aire frío, se prevé un aumento progresivo de la temperatura, mayor presencia de humedad y condiciones más favorables para el desarrollo de lluvias y tormentas hacia el tramo final de la semana.

De acuerdo con el pronóstico actualizado por el Instituto Uruguayo de Meteorología, el lunes 13 tendrá una mañana fría, con cielo nuboso a cubierto, períodos de algo nuboso, nieblas y neblinas. Las temperaturas seguirán bajas, en un contexto de viento débil del sector sur al este durante la mañana y rotación al noreste hacia la tarde y la noche.

El martes 14 continuará el ambiente frío durante las primeras horas, aunque con una tarde algo más templada. Inumet prevé cielo nuboso, períodos de algo nuboso y viento del noreste y norte, con rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Ese cambio en la dirección del viento será una de las señales del giro atmosférico que se espera para los días siguientes.

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La lectura regional de MetSul Meteorología apunta a una semana de contrastes en el sur de Brasil, con frío al comienzo y un rápido avance de aire cálido y húmedo después. Ese patrón también interesa a Uruguay, especialmente por la cercanía con Rio Grande do Sul y por la circulación de humedad que suele avanzar desde el norte argentino y el litoral hacia el país.

En Uruguay, el cambio más relevante no será solo el aumento de temperatura, sino la combinación de aire más templado, humedad y viento del norte. Esa mezcla suele favorecer jornadas más inestables, con períodos de sol, sensación de mayor humedad y formación rápida de nubosidad cargada.

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Para el litoral oeste, el suroeste y el centro del país, incluido el departamento de Colonia, la atención estará puesta en la segunda mitad de la semana. En esa zona, el pasaje de aire más cálido puede sentirse antes que en la franja costera este, donde la influencia marítima suele moderar las temperaturas.

El episodio se da en un contexto climático regional marcado por la evolución de El Niño. Según la actualización del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos, el fenómeno continúa y se fortalecería durante lo que resta de 2026. En Uruguay, El Niño no determina por sí solo el tiempo de una semana concreta, pero sí puede aumentar la probabilidad de episodios de lluvia e inestabilidad en el sur de Sudamérica.

Al cierre de esta nota, Inumet no mantenía advertencias meteorológicas vigentes para el país. De todos modos, ante un escenario de transición rápida entre frío, humedad y calor fuera de época, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales, especialmente desde el jueves, cuando podrían comenzar a organizarse nuevas áreas de lluvia y tormenta.

Claves para leer la semana

El inicio será invernal, con mañanas frías y presencia de nieblas o neblinas.

El cambio comenzará con la rotación del viento al noreste y norte, que favorecerá el ingreso de aire más templado y húmedo.

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El mayor riesgo de inestabilidad se concentraría hacia la segunda mitad de la semana.

El litoral oeste y el suroeste pueden ser de las primeras zonas en sentir el aumento de humedad y temperatura.

La ausencia de advertencias vigentes no descarta cambios posteriores, por lo que el seguimiento de los avisos oficiales será clave.