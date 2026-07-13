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La Dirección Nacional de Identificación Civil, Oficina de Carmelo, informó que desde ahora se encuentran habilitadas nuevas líneas telefónicas institucionales para la atención al público.

Según el comunicado difundido por la oficina, los nuevos números de contacto son 2030 3924 y 2030 3925.

A partir de este cambio, la dependencia solicita a la ciudadanía utilizar exclusivamente esas líneas para realizar consultas o comunicarse con la oficina local.

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La medida busca ordenar la comunicación institucional con la oficina y asegurar que las consultas del público se canalicen por las nuevas vías telefónicas habilitadas.