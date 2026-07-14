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Camy presentó un proyecto para declarar “plaga leñosa” a la acacia negra y el ligustro

El senador nacionalista Carlos Daniel Camy presentó ante el Senado un proyecto de ley para declarar bajo la condición jurídica de “plaga leñosa” a especies conocidas como acacia negra y ligustro.

La iniciativa busca abordar la expansión de especies exóticas invasoras y establecer herramientas jurídicas y operativas para su control.

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Según explicó el legislador, estudios técnicos señalan que el avance de estas especies modifica la estructura de los montes nativos, afecta cursos de agua, reduce la producción de los suelos y genera perjuicios económicos al sector agropecuario.

Camy indicó que el proyecto procura otorgar al Poder Ejecutivo instrumentos para coordinar acciones preventivas, coercitivas y de fomento destinadas a contener la expansión de estas especies.

El planteo será analizado en el ámbito parlamentario correspondiente.