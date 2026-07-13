La jornada reunió a estudiantes de la Escuela N.º 61, anfitriona de la actividad, y de la Escuela N.º 58, también del paraje Juan González. En total participaron 37 alumnos, en una instancia que combinó actividades de recreación, educación para la salud y promoción comunitaria.

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Las Ferias de Salud Rural forman parte de un acuerdo interinstitucional entre la Intendencia de Colonia, a través de las direcciones de Cultura, Acción Social y Tránsito; la Inspección de Primaria; prestadores de salud públicos y privados; la Dirección Departamental del Ministerio de Salud Pública; y el Programa de Salud Bucal de ASSE.

Durante la jornada, la Dirección de Acción Social participó con el Móvil Odontológico, mientras que la Dirección de Tránsito brindó tres charlas de educación vial dirigidas a los escolares.

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La Dirección de Cultura también formó parte de la actividad mediante una clase a cargo de la docente y profesora Alejandra Siritto. La propuesta incluyó la participación de alumnos del Centro Musical Carmelo, que funciona bajo su dirección en la Casa de la Cultura “Cnel. Ignacio Barrios” de Carmelo.

La actividad buscó acercar servicios y propuestas educativas a las comunidades rurales, fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones departamentales, educativas y sanitarias.