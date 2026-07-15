Una vez más se reunió en Carmelo la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales, ámbito de coordinación impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, donde se abordaron distintos temas vinculados a la atención social, la educación, la salud comunitaria y la protección de derechos.

Según informó el MIDES, durante el encuentro se trató la continuidad del Centro para personas en situación de calle que funciona en los Barracones. En ese sentido, se presentó un proyecto ante el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo de dar continuidad a la respuesta local para esta población.

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Otro de los temas centrales fue el trabajo en la atención al consumo problemático de sustancias. En la reunión se compartieron acciones desarrolladas tanto por el dispositivo Ciudadela como por la organización de la sociedad civil Por Vida, que trabajan en el abordaje de esta problemática en el territorio.

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La mesa también avanzó en la planificación de actividades para octubre, mes de las personas mayores. Las instituciones presentes comenzaron a coordinar propuestas dirigidas a esta población, con el objetivo de promover espacios de participación, acompañamiento y visibilización de sus derechos.

En materia educativa, se informó sobre la realización del evento “Busca Opciones”, previsto para el 27 de agosto en el Liceo 2 de Carmelo. La actividad estará orientada a acercar alternativas y herramientas a estudiantes y participantes vinculados a distintos programas.

También se abordó el programa Uruguay Impulsa y se alcanzaron acuerdos sobre algunos participantes, con especial atención en la protección de sus trayectorias educativas. Este punto fue trabajado como parte de la coordinación interinstitucional para acompañar procesos formativos y evitar desvinculaciones.

Por su parte, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay presentó el convenio de atención a situaciones de explotación sexual, que será lanzado próximamente en la localidad. La iniciativa apunta a fortalecer las respuestas institucionales ante situaciones de vulneración de derechos.

Durante la reunión también se presentó la oferta educativa del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, con información sobre oportunidades de capacitación disponibles.

El encuentro reunió a representantes de distintas instituciones y organizaciones, en una instancia de intercambio orientada a coordinar respuestas y fortalecer el abordaje de las políticas sociales en Carmelo.