Un ciudadano denunció en la Seccional 7.ª de Colonia haber sido víctima de una estafa vinculada a la supuesta compra de un vehículo ofrecido en redes sociales. Según la denuncia, el hombre tomó contacto con un anuncio publicado en Facebook, donde se promocionaba un automóvil a nombre de una automotora de la zona.

Al seleccionar el enlace del aviso, fue redirigido a una cuenta de WhatsApp de tipo empresarial. Desde allí mantuvo comunicación con una persona con la que acordó la compra de una camioneta.

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Durante la negociación, el comprador realizó varias transferencias bancarias bajo los conceptos de seña y gastos notariales. En total, según consta en la denuncia, envió US$ 4.000.

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La maniobra quedó al descubierto cuando el denunciante concurrió personalmente al local físico de la automotora para coordinar la entrega del vehículo. Allí le informaron que no existía ninguna transacción con él y que la publicación utilizada para concretar la operación era falsa.

La modalidad de “la automotora” aparece como una maniobra recurrente en este tipo de estafas: se utiliza el nombre de una empresa real o reconocible, se publica una oferta en redes sociales y se deriva al interesado a una conversación por mensajería, donde se generan condiciones de aparente formalidad para solicitar pagos anticipados.

El mecanismo suele apoyarse en la confianza que despierta el nombre comercial utilizado, en la urgencia por asegurar la compra y en pedidos de dinero bajo conceptos que parecen habituales, como señas, trámites o gastos notariales. De esa forma, la víctima queda envuelta en una negociación que parece legítima hasta que intenta confirmar la entrega del vehículo o contactar directamente a la empresa.

El hecho se encuentra en etapa de investigación.