El expediente sobre el futuro del ex Hotel Casino Carmelo se encuentra actualmente en consulta ante la Intendencia de Colonia. El dato surgió durante una reunión de trabajo mantenida por el Municipio de Carmelo con el director nacional de Turismo, Cristian Pos, en la sede del Ministerio de Turismo.

Del encuentro participaron el alcalde Luis Pablo Parodi, los concejales Celia Vence y Mario Francia, los diputados Mario Colman y Cecilia Badín, el director de Turismo de la Intendencia de Colonia, Martín Álvarez, y Gervasio Aznárez, de la Oficina de Inversiones.

La información agrega un elemento nuevo al seguimiento del caso. Hasta ahora, lo conocido públicamente ubicaba el análisis en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Casinos, porque el expediente incluía una propuesta privada vinculada a una eventual licencia de casino. Por esa razón, la información era manejada con carácter reservado.

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Que el expediente esté ahora en consulta ante la Intendencia no implica que exista una resolución tomada. Tampoco permite afirmar que haya aprobación, rechazo, adjudicación o reapertura definida. Lo que sí muestra es la incorporación del gobierno departamental a una etapa de análisis del proceso.

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Qué cambia con la consulta departamental

El cambio principal es institucional. La Intendencia de Colonia pasa a tener intervención en un expediente que hasta ahora era conocido principalmente por su trámite en organismos nacionales.

Esa consulta puede estar vinculada a aspectos territoriales, urbanísticos, patrimoniales, administrativos, de infraestructura, habilitaciones, servicios o impacto local. También puede servir para conocer la posición técnica o institucional del gobierno departamental antes de que el expediente avance hacia una definición.

Sin embargo, con la información disponible no es posible determinar si se trata de una consulta preceptiva, una solicitud de opinión técnica, una revisión de condiciones del predio o una instancia previa a una decisión política.

El componente casino sigue siendo clave

La participación de la Intendencia no sustituye las competencias nacionales sobre la explotación de juegos de azar. Ese punto continúa bajo la órbita correspondiente del Estado, especialmente si la propuesta privada mantiene un componente asociado a una licencia de casino.

Por eso, el expediente reúne distintas dimensiones: turística, económica, jurídica, territorial y departamental. La consulta a la Intendencia suma una de esas capas, pero no resuelve por sí misma el futuro del inmueble.

Un antecedente reciente

El proceso tiene como antecedente el llamado presentado en 2024, que preveía la venta de los padrones 2.682 y 2.683 y la concesión de la explotación privada de juegos de azar presenciales por 20 años, condicionadas a la construcción, culminación y puesta en funcionamiento de un hotel de lujo con casino.

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En enero de 2025 se informó que esa licitación quedaría sin efecto por falta de propuestas privadas. Luego trascendió la existencia de una iniciativa privada en estudio, cuya información no era pública por encontrarse dentro de un expediente reservado.

En ese contexto, la consulta a la Intendencia representa un movimiento administrativo relevante, aunque su alcance todavía no fue precisado.

Las preguntas pendientes

El nuevo dato deja abiertas varias preguntas.

La primera es qué organismo remitió el expediente a la Intendencia y con qué objetivo. La segunda es qué áreas de la comuna intervienen en la consulta. También resta conocer si la Intendencia debe emitir un informe técnico, una opinión institucional o alguna autorización vinculada al predio.

Otro punto central es saber si el Ministerio de Economía y Finanzas ya se pronunció sobre el componente casino o si esa evaluación continúa pendiente. También falta confirmar si la propuesta privada mantiene las mismas condiciones conocidas hasta ahora o si fue modificada durante el trámite.

Una señal de trámite, no una definición

La consulta ante la Intendencia de Colonia es un dato relevante porque incorpora al gobierno departamental en el análisis del expediente del ex Hotel Casino Carmelo.

Desde una lectura estrictamente administrativa, puede indicar que el proceso ingresó en una etapa de revisión territorial o institucional. Pero, con la información pública disponible, no permite concluir que exista una decisión final.

Por ahora, el expediente sigue en trámite y el futuro del Hotel Casino Carmelo continúa pendiente de definiciones oficiales.