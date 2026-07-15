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En la mañana de este miércoles 15 de julio, el Intendente de Colonia Guillermo A. Rodríguez, recorrió las instalaciones de la nueva sede de la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo. La misma funcionará en el predio de la ex Planta de Caños de Colonia del sacramento, donde los alumnos de albañilería de la institución realizan los trabajos de acondicionamiento en el lugar que se brindarán las clases de dicho curso.

Estuvo acompañado por el Director del Departamento de Desarrollo Humano Ricardo Planchón, El Director de la Escuela Taller Eduardo Barale y Debbie Szwec.

El Jefe Comunal valoró como muy positiva esta instancia, habida cuenta de la necesidad que existe en la sociedad actual de tener personas capacitadas en muchos de los oficios tradicionales. Rodríguez comento que si bien vivimos tiempos de mucha tecnología e inteligencia artificial, los oficios tradicionales están cada día más vigentes y serán una herramienta muy útil también para el futuro. El Intendente destacó el hecho de que sean los mismos alumnos, guiados por sus docentes, los que construyan sus propios espacios de estudio. Ponderó el hecho de que los jóvenes aprendan haciendo y que, a su vez, sus esfuerzos redunden en beneficios para la comunidad, como tantas obras que ha llevado adelante la Escuela Taller.

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Finalmente, Rodríguez remarcó la trascendencia de que este centro de estudios cumpla cabalmente el concepto de descentralización, llevando sus dependencias tanto a la zona Oeste como a la zona Este del departamento, para que todas las personas de Colonia tengan las mismas oportunidades para capacitarse en oficios y desarrollarse a nivel personal