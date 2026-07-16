La Intendencia de Colonia y el Ministerio de Ambiente firmaron este mediodía un convenio para avanzar en la implementación del Plan Vale, un programa destinado a reducir la cantidad de residuos mediante la gestión y valorización de envases de un solo uso.

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El acuerdo fue firmado en las instalaciones de la Cámara de Industrias del Uruguay, en Montevideo, con la presencia del intendente Guillermo A. Rodríguez. La iniciativa es impulsada por la Cámara de Industrias y cuenta con la participación del Ministerio de Ambiente, las intendencias y más de 2.500 empresas privadas adheridas.

En una primera etapa, el plan comenzará a aplicarse en la zona oeste del departamento de Colonia, a través del Municipio de Carmelo.

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El Plan Vale busca promover un sistema de recuperación de envases de un solo uso, con el objetivo de mejorar su gestión, reducir el impacto ambiental y fomentar su valorización dentro de un esquema público-privado.