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La Comisión de Damas de Carmelo realizó la entrega de un video laringoscopio al Hospital Artigas, equipo que fue adquirido gracias al aporte de instituciones, socios y vecinos de la ciudad.

Durante la instancia, la doctora Duarte explicó la importancia del instrumento para el trabajo médico del centro asistencial.

Desde la comisión se agradeció al señor Barrozo, en representación del Club de Pesca Nuevo Horizonte, así como a los socios y a la comunidad que colaboró mediante la compra de bonos. Ese respaldo permitió concretar la adquisición del equipo.

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La entrega constituye un nuevo aporte solidario destinado a fortalecer los recursos disponibles en el Hospital Artigas.