La iniciativa apunta a modernizar los tributos territoriales, mejorar la información catastral y coordinar herramientas de apoyo técnico para los gobiernos departamentales.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Congreso de Intendentes firmaron un convenio marco de cooperación para crear un ámbito de coordinación interinstitucional orientado al fortalecimiento de las políticas tributarias de los gobiernos departamentales.

El acuerdo, suscrito el 16 de julio de 2026, tiene como objetivo promover acciones conjuntas para modernizar la gestión de los tributos territoriales, en el marco de las competencias y la autonomía de los gobiernos departamentales.

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Entre los principales puntos previstos se encuentra la creación de un Catastro Territorial Integrado, destinado a modernizar, armonizar y mantener actualizada la información territorial. También se plantea el desarrollo de un Sistema de Unificación del Cobro de los Ingresos Territoriales (SUCIT), orientado a coordinar el apoyo técnico y operativo en materia de control, fiscalización y cobranza de tributos vinculados a bienes inmuebles.

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El convenio establece además el intercambio de información entre las instituciones participantes y otros organismos, de acuerdo con la normativa vigente. También prevé la posibilidad de incorporar nuevas iniciativas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión tributaria territorial.

Para el seguimiento de la implementación se conformará un Comité de Seguimiento integrado por representantes de la OPP y del Congreso de Intendentes. Ese ámbito podrá convocar a otros organismos vinculados a la temática.

Entre las primeras tareas del comité estará la elaboración de una propuesta para el diseño del SUCIT, bajo el criterio de adhesión voluntaria y con respeto a las autonomías departamentales.