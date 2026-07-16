El Municipio de Carmelo informó que este viernes 17 de julio el servicio de recolección de residuos en la zona comprendida desde calle 19 de Abril hacia el oeste se realizará en horario de la tarde, debido a la rotura del camión recolector.

La modificación afectará el recorrido habitual correspondiente a los barrios y zonas de Corralito, Saravia, Mihanovich, Parque y Jardines, Zagarzazú y Colonia Estrella.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según comunicó el Municipio, el cambio responde a un inconveniente mecánico en el camión recolector, por lo que el servicio previsto para esa área será cumplido durante la tarde.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La medida es de carácter puntual y corresponde al recorrido de este viernes. Se recomienda a los vecinos de las zonas mencionadas tener en cuenta el cambio de horario para la disposición de los residuos domiciliarios.