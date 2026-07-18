Una mujer murió durante la madrugada de este sábado 18 de julio como consecuencia del fuerte temporal que afectó a la ciudad de Salto y causó daños en viviendas, vehículos, el tendido eléctrico y distintos espacios públicos.

La víctima circulaba en motocicleta cuando fue golpeada por una chapa que se desprendió de un techo debido a la intensidad del viento, según la información confirmada por Bomberos y difundida por medios nacionales. El impacto le provocó la muerte.

La tormenta atravesó la ciudad durante la madrugada con lluvias intensas y ráfagas capaces de arrancar techos, derribar árboles y hacer caer postes y estructuras metálicas. En pocos minutos, ramas, chapas y otros restos quedaron esparcidos sobre calles y veredas.

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Varias vías de circulación permanecieron bloqueadas durante las primeras horas de la mañana. También se registraron daños en casas y comercios, árboles caídos sobre vehículos y cortes de electricidad en distintos puntos de la capital departamental.

Bomberos recibió numerosas solicitudes de asistencia relacionadas con voladuras de techos, árboles caídos y estructuras con riesgo de derrumbe. En las tareas participaron además efectivos policiales, funcionarios de la Intendencia de Salto y equipos del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales.

La Intendencia desplegó maquinaria para despejar las calles

El intendente de Salto, Carlos Albisu, recorrió durante la mañana algunas de las zonas más afectadas y coordinó el trabajo de los equipos departamentales. La Intendencia movilizó camiones, retroexcavadoras y motosierras para retirar árboles, ramas y escombros de las calles.

Las autoridades departamentales resolvieron suspender el acto previsto por el aniversario de la Jura de la Constitución debido al fallecimiento de la mujer, las personas lesionadas y los daños ocasionados por el temporal.

Cuadrillas de UTE trabajaron desde las primeras horas del día para reparar los desperfectos causados en la red de distribución. La caída de columnas, cables y árboles sobre el tendido provocó interrupciones del servicio en varios barrios de Salto.

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El temporal había sido advertido

El Instituto Uruguayo de Meteorología había emitido un aviso especial ante la posibilidad de tormentas fuertes y puntualmente severas en el país. El organismo había señalado que el fenómeno afectaría especialmente el litoral oeste y otras zonas del norte, con lluvias abundantes, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento.

La empresa meteorológica brasileña MetSul sostuvo que el episodio estuvo asociado al pasaje de una línea de tormentas por el oeste de Uruguay y advirtió que las condiciones atmosféricas podían favorecer nuevos fenómenos intensos durante el fin de semana.

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Las autoridades continuaban este sábado con el relevamiento de los daños y la asistencia a las personas afectadas. Hasta el momento no se divulgó un balance oficial definitivo sobre la cantidad de viviendas dañadas, personas lesionadas o usuarios sin energía eléctrica.