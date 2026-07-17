Representantes del programa se reunieron con el intendente Guillermo Rodríguez y visitaron centros educativos del departamento. La iniciativa ofrece cinco nuevos cupos para 2027 y cubre desde los gastos de estudio hasta el alojamiento, la alimentación y el acompañamiento de un mentor.

La conversación comenzó en Montevideo, pero tenía como destino Colonia. Allí, lejos de las universidades y de buena parte de los servicios que se concentran en la capital, hay jóvenes para quienes iniciar una carrera implica resolver antes una larga lista de dificultades: dónde vivir, cómo alimentarse, cuánto cuesta viajar y quién puede orientarlos en un ámbito que, muchas veces, nadie de su familia conoce.

Con esa realidad como punto de partida, representantes del programa ARGO, encabezados por su presidenta, Katherine Valkeniers, se reunieron con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez. El objetivo fue presentar el alcance de sus becas universitarias y analizar cómo hacerlas llegar a más estudiantes del departamento.

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ARGO está dirigido a jóvenes con potencial académico que no pueden acceder a la universidad por limitaciones económicas o por falta de apoyo. El programa no se concentra únicamente en el pago de los estudios. Sus becas cubren alojamiento, alimentación, materiales, transporte y actividades extracurriculares. También incluyen la asistencia de un mentor y la posibilidad de realizar pasantías laborales en Katoen Natie o en organizaciones asociadas.

“La idea es que nuestro apoyo sea holístico, integral”, explicó Valkeniers. Según señaló, la organización procura construir un entorno estable alrededor de cada estudiante. Esto supone atender tanto los costos directamente relacionados con la carrera —libros, computadora o viajes educativos— como las necesidades de la vida cotidiana.

Un acompañante para recorrer un camino desconocido

Los estudiantes seleccionados suelen ser los primeros integrantes de sus familias en ingresar a la universidad. En esos casos, explicó la presidenta de ARGO, el acompañamiento personal adquiere un papel central.

Cada becario cuenta con un mentor que ya transitó una carrera universitaria. Su tarea es acompañarlo durante todo el proceso, identificar oportunidades y dificultades y elaborar un plan ajustado a sus necesidades.

“El hecho de tener un mentor que ya recorrió ese camino universitario les ayuda muchísimo”, afirmó Valkeniers. “Es una persona de confianza que los acompaña en toda la carrera”.

El programa también promueve que los jóvenes participen en actividades culturales, deportivas o de otras áreas de su interés. La intención, de acuerdo con la organización, es que la experiencia universitaria no quede limitada a las aulas.

“Nuestro apoyo va más allá de lo académico. Queremos que los jóvenes amplíen su vista y desarrollen otros intereses”, sostuvo Valkeniers.

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A ese acompañamiento se suma la posibilidad de acceder a una primera experiencia laboral. Las pasantías se asignan de acuerdo con la carrera del estudiante y pueden desarrollarse en Katoen Natie o en otras instituciones vinculadas al programa.

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Cinco cupos para 2027

La próxima convocatoria de ARGO tendrá cinco nuevos lugares para estudiantes de todo el país. La selección tendrá en cuenta el contexto socioeconómico, el talento y la motivación de los postulantes.

La carrera elegida no será un factor excluyente. La organización busca jóvenes con interés por estudiar y con disposición para involucrarse en su entorno.

“No importa qué carrera quieran estudiar, sino que tengan pasión, ambición y compromiso con la sociedad”, expresó Valkeniers. “Lo que queremos formar son profesionales comprometidos con su comunidad”.

El intendente Guillermo Rodríguez consideró que el programa puede representar una oportunidad para estudiantes del interior que necesitan trasladarse a Montevideo.

“Que los jóvenes puedan venir a estudiar a Montevideo con este nivel de apoyo es una oportunidad enorme”, afirmó.

Rodríguez destacó que la propuesta no termina con la entrega de una ayuda económica, sino que se extiende durante toda la carrera. “No es solamente el inicio, sino todo el proceso”, señaló.

La Intendencia de Colonia colaborará con la difusión de la convocatoria. Para el intendente, la información debe alcanzar tanto a quienes están terminando el liceo como a aquellos jóvenes que abandonaron sus estudios por razones económicas y podrían retomarlos mediante una beca.

La búsqueda continúa en los centros educativos

Después de la reunión en Montevideo, las autoridades de ARGO viajaron a Colonia y se reunieron con referentes del Liceo Nº 1 y de la Universidad del Trabajo del Uruguay.

Las instituciones educativas y las organizaciones sociales cumplen una función relevante en el proceso: pueden recomendar candidatos y aportar información que luego es considerada por ARGO durante la evaluación de los perfiles.

La visita formó parte de una recorrida nacional destinada a ampliar el alcance del programa. En cada departamento, la organización busca que la convocatoria llegue a jóvenes que, aunque reúnen las condiciones para estudiar una carrera, todavía deben resolver todo lo que existe alrededor de una inscripción universitaria.

Para ellos, la distancia entre Colonia y Montevideo no se mide solamente en kilómetros. También se mide en alojamiento, alimentación, transporte, materiales y orientación. La propuesta de ARGO consiste en intentar cubrir ese trayecto completo.