La bancada del Movimiento de Participación Popular, sector del Frente Amplio, comenzará a estudiar la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal de la Intendencia de Colonia correspondientes al ejercicio 2025.

La Junta Departamental tomó conocimiento del expediente la pasada semana y, en los próximos días, la documentación será analizada por la Comisión de Hacienda.

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La comisión está integrada, entre otros representantes, por el edil Pablo Cruz y otros dos miembros de la bancada del Frente Amplio, además de cuatro ediles del oficialismo departamental.

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En esta primera etapa, la Junta Departamental estudiará el expediente antes de remitirlo al Tribunal de Cuentas de la República. El organismo deberá emitir su dictamen y, posteriormente, la Rendición de Cuentas regresará al legislativo departamental para su tratamiento definitivo.

El análisis abarcará ingresos, gastos e inversiones

El MPP informó que el estudio incluirá la evolución de los ingresos y egresos, la ejecución presupuestal, las inversiones realizadas, la composición de los recursos, las obligaciones pendientes de pago y los diferentes capítulos que integran la Rendición de Cuentas.

También se examinarán las decisiones adoptadas durante los dos períodos de gobierno comprendidos en el ejercicio. El año 2025 incluyó seis meses de la administración encabezada por Carlos Moreira y otros seis meses de la gestión del intendente Guillermo Rodríguez.

El edil Pablo Cruz señaló que el análisis se encuentra en su etapa inicial y que la Comisión de Hacienda comenzará a revisar la documentación en profundidad durante las próximas semanas.

Según indicó, el trabajo se desarrollará entre representantes del Frente Amplio y del Partido Nacional dentro de la comisión.

Aunque el estudio recién comienza, la bancada del MPP adelantó algunos datos surgidos de una primera revisión de los estados contables.

De acuerdo con ese análisis preliminar, la Intendencia de Colonia cerró el ejercicio 2025 con un déficit superior a los $319 millones.

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La bancada indicó que el resultado acumulado pasó de un saldo positivo cercano a los $198 millones a un saldo negativo superior a los $83 millones. La cifra positiva anterior surgió luego de los ajustes efectuados en la Rendición de Cuentas de 2024 a partir de observaciones del Tribunal de Cuentas.

Según la documentación citada por el MPP, la Intendencia recaudó aproximadamente $4.066 millones durante 2025, mientras que los gastos ascendieron a unos $4.385 millones.

Del total de los ingresos, alrededor de $1.424 millones correspondieron a transferencias del Gobierno nacional, equivalentes a cerca del 35 % de los recursos obtenidos durante el ejercicio.

La ejecución presupuestal será otro de los puntos incluidos en el estudio. Los créditos presupuestales definitivos alcanzaron aproximadamente los $3.772 millones, mientras que el gasto ejecutado superó los $4.385 millones.

La Comisión de Hacienda deberá revisar estas cifras junto con el resto de la documentación antes de que el expediente sea enviado al Tribunal de Cuentas. Las conclusiones definitivas se conocerán una vez cumplidas las distintas etapas del tratamiento legislativo.