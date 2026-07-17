Gonzalo Civila participará en encuentros con autoridades de Colonia, Río Negro y Soriano, trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social y personas vinculadas a programas de la cartera. También recorrerá espacios comunitarios y centros de atención.

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, visitará el departamento de Colonia junto con integrantes de su equipo de trabajo para mantener reuniones con autoridades locales y regionales, trabajadores, organizaciones territoriales y participantes de programas del ministerio.

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La agenda incluye un encuentro con los directores departamentales del Ministerio de Desarrollo Social de Colonia, Río Negro y Soriano. Durante la instancia se analizarán las acciones desarrolladas en la región y las líneas de trabajo previstas.

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Civila también visitará la Huerta Comunitaria de Tarariras, el Centro 24 Horas para personas en situación de calle y el Centro de Desarrollo Comunitario de Colonia.

En el Centro 24 Horas compartirá un almuerzo con participantes del servicio. Además, están previstas reuniones de trabajo con equipos del ministerio y actores departamentales.

Coordinación territorial y programas sociales

Según informó el Ministerio de Desarrollo Social, los encuentros estarán orientados a coordinar el trabajo entre sus dependencias, las organizaciones sociales y otros actores de los tres departamentos.

Entre los programas que serán abordados se encuentra Comunidad a la Plaza, una iniciativa destinada a promover actividades comunitarias y la coordinación entre instituciones y organizaciones locales.

La agenda también incluirá el funcionamiento de los servicios dirigidos a personas en situación de calle. El ministerio cuenta en Colonia con dispositivos de atención incluidos en la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle.

Otro de los temas será el nuevo modelo de gestión territorial de la cartera, que plantea ampliar el trabajo fuera de las oficinas y fortalecer la presencia de los equipos en las comunidades.

Infancia e inclusión laboral

Durante las reuniones también se presentarán las modificaciones vinculadas a la infancia incluidas en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, actualmente en discusión.

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Entre las medidas propuestas se encuentran cambios en el sistema de transferencias económicas. Su aplicación dependerá de la aprobación parlamentaria del proyecto.

La visita incluirá además información sobre los programas de inclusión laboral Accesos y Uruguay Impulsa, dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.