Inumet prevé precipitaciones de entre 60 y 80 milímetros desde la madrugada del sábado hasta la tarde-noche del domingo, con registros puntualmente superiores. También podrían producirse rachas de viento fuertes, granizo y actividad eléctrica.

Un período de inestabilidad atmosférica afectará principalmente al centro y norte de Uruguay entre la noche de este viernes 17 y la tarde-noche del domingo 19 de julio, según el pronóstico especial emitido por el Instituto Uruguayo de Meteorología.

El episodio comenzará durante la noche del viernes, cuando se espera el desarrollo de tormentas puntualmente fuertes, en particular sobre el norte del país. En esa primera etapa podrían acumularse entre 20 y 40 milímetros de lluvia en un período de tres horas.

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La fase de mayor duración se iniciará durante la madrugada del sábado. Desde entonces y hasta la tarde-noche del domingo, las tormentas se concentrarán en la franja centro y norte del territorio.

De acuerdo con Inumet, los acumulados más significativos se ubicarán entre 60 y 80 milímetros durante el período, aunque no se descartan valores superiores en algunas localidades.

Lluvias concentradas en períodos cortos

El principal elemento del pronóstico es la posibilidad de que las precipitaciones se produzcan con intensidad en lapsos reducidos. Esto significa que los acumulados pueden variar entre localidades y que algunos puntos pueden recibir una cantidad de lluvia mayor que las zonas cercanas.

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Inumet también advierte que las tormentas podrán estar acompañadas por rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

La previsión no indica que estas condiciones se mantendrán de forma continua. Durante el fin de semana podrán registrarse mejoras temporarias, seguidas por una nueva formación o intensificación de tormentas.

El lunes continuará la inestabilidad en el norte

El lunes 20 de julio persistirá la inestabilidad en el norte del país. Sin embargo, Inumet no prevé fenómenos meteorológicos significativos para esa jornada.

La evolución de la situación dependerá del desplazamiento y la intensidad de las tormentas. Por esa razón, los acumulados y las zonas afectadas podrán ser actualizados mediante los avisos y alertas emitidos por el organismo.