La Casa Evans, uno de los espacios emblemáticos de Conchillas, recibió el jueves 4 de junio a más de 100 personas que participaron en una nueva jornada de capacitación para manipuladores de alimentos, organizada por la Intendencia de Colonia.

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La actividad fue impulsada por el Departamento de Higiene y Limpieza, a través de la Dirección de Bromatología, con el objetivo de fortalecer las buenas prácticas en la elaboración, conservación y manejo de alimentos. También estuvo presente el alcalde de Conchillas, Martín Hernández, quien acompañó el desarrollo de la instancia.

La capacitación estuvo dirigida a personas que trabajan o intervienen en distintas etapas de la cadena alimentaria. Durante la jornada se abordaron conceptos vinculados a la higiene, la inocuidad y la seguridad alimentaria, aspectos considerados fundamentales para reducir riesgos y proteger la salud de la población.

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Desde la Dirección de Bromatología se informó que estas instancias continuarán desarrollándose en diferentes puntos del departamento, como parte de una línea de trabajo orientada a mejorar la formación de quienes manipulan alimentos y a promover estándares de calidad en el servicio alimentario.