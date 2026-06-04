Durante la jornada también quedaron inauguradas nuevas obras de infraestructura en el predio de la Asociación Uruguaya de Fútbol: una cancha de césped artificial, otra de césped híbrido, sistemas de riego automático y espacios destinados a la recuperación deportiva.

Luego de recorrer las instalaciones y participar en las oratorias, Orsi encabezó junto a las autoridades el corte de cinta que formalizó la habilitación de las mejoras. Posteriormente, entregó el pabellón nacional al capitán del seleccionado, José María Giménez.

El secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, destacó el valor institucional del acto y señaló que la entrega del símbolo patrio representa el reconocimiento del Gobierno a la delegación que competirá en el torneo mundial. También hizo referencia al vínculo histórico de Uruguay con el fútbol y al reconocimiento internacional alcanzado por sus deportistas.

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El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, valoró las obras realizadas en el Complejo Celeste y afirmó que la infraestructura permite a los futbolistas prepararse en condiciones similares a las que encontrarán en Estados Unidos, una de las sedes del campeonato.

Alonso explicó que los trabajos contaron con aportes económicos de jugadores uruguayos que integran equipos internacionales, además del apoyo de organismos públicos. En particular, agradeció a la Intendencia de Canelones, a la que definió como un socio estratégico de la AUF.

Del acto participaron autoridades nacionales, departamentales, dirigentes de la AUF, Marcelo Bielsa y los 26 jugadores convocados.