La Comisión de Ambiente del Senado recibió este miércoles a una delegación de pescadores artesanales de la zona de Lo de Carretilla, en Punta Artilleros, integrada por familias que fueron intimadas a desalojar el lugar en un plazo de 50 días.

El planteo fue presentado por el edil frenteamplista Carlos Fernández, quien expuso ante los legisladores la situación de siete familias que, según indicó, están asentadas desde hace décadas en esa zona de la costa.

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Tras la reunión, la comisión resolvió dar trámite al caso y enviar la documentación a distintas comisiones del Senado y a ministerios con competencia en temas de ordenamiento territorial, vivienda, ambiente y pesca.

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Fernández valoró la instancia parlamentaria y señaló que el objetivo es encontrar una salida que permita evitar el desalojo de las familias. También planteó la necesidad de revisar posibles irregularidades en fraccionamientos realizados en la zona costera.

El caso involucra a familias vinculadas a la pesca artesanal, una actividad tradicional en distintos puntos de la costa uruguaya, y abre una discusión sobre la permanencia de pobladores históricos en zonas sometidas a cambios territoriales, presiones inmobiliarias y regulaciones ambientales.