Una delegación de Colonia, integrada por representantes de la Intendencia y de la Junta Departamental, visitó la ciudad de Biarritz, Francia, en el marco de las acciones preparatorias para el Mundial de Pelota Vasca, que tendrá al Frontón Real de San Carlos como una de sus sedes en octubre próximo.

Durante la visita, las autoridades coloniense mantuvieron encuentros con representantes de la Federación Internacional de Pelota Vasca, con quienes abordaron líneas de trabajo para el desarrollo de futuras actividades relacionadas con este deporte.

La agenda incluyó además una recorrida por las obras del Frontón de Biarritz, uno de los espacios vinculados a la práctica y competencia de pelota vasca en Francia. En ese contexto, la delegación también mantuvo un encuentro con la selección francesa de Jai Alai, que se encuentra en etapa de preparación para participar en el campeonato mundial.

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El intercambio forma parte del proceso de coordinación internacional previo al torneo, que reunirá a delegaciones de distintos países y tendrá presencia en Colonia a través del Frontón Real de San Carlos, en la ciudad de Colonia del Sacramento.

Según se informó, estas acciones buscan fortalecer los vínculos institucionales entre Colonia y organizaciones internacionales vinculadas a la pelota vasca, además de consolidar el papel del departamento en la organización de competencias de alcance mundial.

El Mundial de Pelota Vasca previsto para octubre representa una instancia deportiva y organizativa relevante para Colonia, que será una de las sedes del certamen y recibirá a deportistas, delegaciones y autoridades vinculadas a la disciplina.