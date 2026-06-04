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El arquero Sergio Rochet visitó al científico Gonzalo Moratorio y le entregó tres camisetas como gesto de apoyo en medio del tratamiento que enfrenta por un tumor cerebral agresivo. El jugador del Internacional de Porto Alegre y de la Selección Uruguaya le obsequió una casaca del Inter, una de Nacional y otra de la Celeste.

La visita se conoció este jueves 4 de junio, pocas horas antes del evento a beneficio de Moratorio que se realizará desde las 20:30 en el Antel Arena. Las puertas se abrirán a las 19:30 y, según la organización, quedan menos de 500 entradas para completar la capacidad del recinto.

La actividad reunirá a artistas y conjuntos populares con el objetivo de colaborar con la campaña que busca financiar el acceso de Moratorio a un ensayo clínico en el exterior. Actuarán Spuntone & Mendaro, El Chole, Humoristas Sociedad Anónima, Los Fatales, Bola 8, Los Zíngaros, Asaltantes con Patente, Doña Bastarda, Patos Cabreros y Gabriel Peluffo. Los tiques están a la venta a 650 y 850 pesos.

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Moratorio fue operado y recibió quimioterapia tras el diagnóstico de glioblastoma, pero el tumor reapareció. Luego continuó con radioterapia y actualmente realiza inmunoterapia con un medicamento de alto costo.

La campaña procura reunir un millón de dólares para acceder al tratamiento Car-T, que se realiza en Estados Unidos, Suiza o Japón. También se puede colaborar a través de la cuenta HSBC Bank 3699135 o del colectivo Abitab 146734.