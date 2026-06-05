El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó este jueves a los intendentes de todo el país a trabajar en conjunto para la celebración del bicentenario del Uruguay, que se conmemorará en 2030. El planteo fue realizado durante la inauguración de la nueva sede del Congreso de Intendentes, ubicada en la calle Venancio Benavídez, en el barrio Prado de Montevideo.

“Queremos que en todos los rincones del país se celebren los 200 años de estar juntos”, expresó Orsi ante los jefes departamentales. El mandatario sostuvo que la conmemoración debe ser una instancia de alcance nacional y llamó a generar ámbitos de coordinación entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales.

Durante su intervención, Orsi valoró el papel del Congreso de Intendentes como espacio de encuentro y diálogo institucional. También recordó su vínculo con el organismo desde 2005, cuando integraba la Intendencia de Canelones como secretario general.

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“Es una larga historia de mucho encuentro y aprendí mucho de los veteranos”, señaló. En ese marco, dijo sentirse “orgulloso” de participar de la inauguración de la nueva sede y destacó que en ese ámbito predominan “el respeto y la tolerancia”.

El presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, calificó la apertura de la sede como “un acto de madurez” institucional. Además, agradeció a la Intendencia de Montevideo por haber alojado durante seis décadas el funcionamiento del organismo.

Olivera afirmó que “no hay margen para la discordia” y defendió la confrontación de ideas dentro de un marco de respeto. “Hemos hecho del diálogo una cultura y del consenso una práctica de trabajo”, expresó.

Tras las oratorias, Orsi y los intendentes presentes realizaron el corte de cinta. Luego, el mandatario firmó el libro de honor y participó en el descubrimiento del Muro de Homenaje a expresidentes del Congreso de Intendentes.

En la ceremonia participaron también los ministros del Interior, Carlos Negro; de Ambiente, Edgardo Ortuño; de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; y de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, además de otras autoridades nacionales y departamentales.