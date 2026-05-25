La Unesco presentó en Uruguay el Consejo Empresarial por la Ética de la Inteligencia Artificial, una iniciativa que busca promover buenas prácticas en el desarrollo y uso de herramientas de IA en empresas, organismos estatales y otros sectores vinculados a la tecnología.

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El espacio funcionará como ámbito de intercambio entre compañías de distintos rubros y tamaños, con participación de representantes del sector público. Su objetivo es contribuir a la discusión sobre marcos éticos, protección de datos, soberanía digital y gobernanza de la inteligencia artificial.

El director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Pablo Siris, sostuvo que Uruguay procura avanzar en una regulación que proteja derechos sin detener la innovación. Señaló que el debate no debe centrarse en regular o no, sino en cómo establecer normas que permitan adoptar estas tecnologías con garantías para la ciudadanía.

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La directora de Agesic, Cristina Zubillaga, destacó la creación del consejo y subrayó la importancia de incorporar principios éticos en el uso de la tecnología. También anunció que se habilitará una plataforma de participación ciudadana para recoger aportes sobre regulación y mecanismos de gobernanza.

Desde la Unesco, Ernesto Fernández Polcuch indicó que la inteligencia artificial involucra a empresas, universidades y gobiernos, por lo que consideró necesario promover el diálogo con reglas claras y aceptadas por todos.

La presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, planteó la necesidad de preparar a niños, adolescentes y docentes para comprender de forma crítica los entornos digitales. Además, señaló que Ceibal trabaja con Unesco y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información para fomentar la participación de niñas en áreas STEM.

El integrante del consejo Carlos Acle explicó que el ámbito buscará capacitar a empresarios, sensibilizar a la sociedad y aportar al debate normativo sobre los riesgos asociados al crecimiento de la inteligencia artificial, especialmente en el uso y protección de datos.