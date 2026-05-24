La Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Carmelo recibió en la tarde del sábado una celebración presidida por el obispo Luis Eduardo González, en la que varias familias acompañaron a niños, jóvenes y adultos que participaron de distintos ritos centrales de la tradición católica.

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Durante la ceremonia se realizaron bautismos, confirmaciones y comuniones. Para la Iglesia católica, el bautismo marca el ingreso formal a la comunidad cristiana; la confirmación representa la reafirmación personal de esa fe; y la comunión es la participación en la eucaristía, uno de los momentos principales de la misa.

Más allá del significado religioso específico, la jornada tuvo un fuerte componente familiar y comunitario. Padres, padrinos, familiares y fieles acompañaron a quienes recibieron estos sacramentos, en una instancia que forma parte de la vida habitual de la parroquia y de muchas familias carmelitanas.

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La presencia del obispo Luis Eduardo dio un marco especial a la celebración, que reunió a la comunidad local en el templo de Nuestra Señora del Carmen, uno de los espacios religiosos y sociales de referencia en la ciudad.

Desde la parroquia se destacó la participación de la comunidad en una tarde marcada por la celebración, el acompañamiento familiar y la continuidad de una tradición religiosa con presencia histórica en Carmelo.