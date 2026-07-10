El Municipio de Carmelo reglamentó la presentación de solicitudes de ayudas económicas y de uso de espacios públicos por parte de organizaciones, instituciones y responsables de espectáculos, actividades sociales o eventos a beneficio.

La medida comenzó a regir el 9 de julio de 2026 y fue aprobada por unanimidad en sesión del Concejo Municipal.

Según la nueva reglamentación, las solicitudes de apoyo económico deberán presentarse con una antelación mínima de 60 días respecto a la fecha del evento. En el caso de los pedidos para utilizar espacios públicos, el plazo establecido será de 30 días previos a la realización de la actividad.

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La disposición busca ordenar la recepción y evaluación de las solicitudes que llegan al Municipio, tanto para eventos organizados por instituciones como para actividades sociales, culturales, recreativas o a beneficio.

De esta forma, las organizaciones interesadas deberán tener en cuenta los nuevos plazos administrativos antes de presentar sus pedidos ante el Municipio de Carmelo.