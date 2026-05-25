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Monseñor Luis Eduardo González, obispo de la diócesis de Mercedes, presidió el domingo la misa por la Solemnidad de Pentecostés en la catedral Nuestra Señora de las Mercedes. La celebración eucarística contó con la participación del padre Germán Celio.

Durante la homilía, el obispo llamó a los fieles a salir “inflamados por el Espíritu Santo” para dar testimonio del Evangelio. Con Pentecostés, la Iglesia Católica concluye el tiempo litúrgico de la Pascua e inicia el Tiempo Común durante el año. Como signo de ese cambio, se apaga el Cirio Pascual, encendido 50 días antes, y los ornamentos litúrgicos dejan el color blanco pascual para dar paso al verde.

El comunicado de la Iglesia recordó que Pentecostés representa la venida del Espíritu Santo sobre la comunidad cristiana, integrada entonces por la Virgen María, los apóstoles y otros discípulos que permanecieron en la fe.

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Según la tradición católica, aquel acontecimiento marcó el crecimiento de la Iglesia y el inicio de una nueva etapa evangelizadora. En ese marco, la homilía destacó la acción del Espíritu Santo como fuerza creadora, ordenadora y guía para la misión cristiana.