Comenzó la construcción del nuevo puente norte sobre el arroyo Cufré, en el kilómetro 106,820 de la Ruta 1, en el límite entre los departamentos de Colonia y San José. La obra forma parte del proyecto que incluye también intervenciones en los puentes sobre los arroyos Pereira, Pavón y La Boyada, con el objetivo de adecuar la infraestructura vial a las actuales exigencias de circulación, carga y seguridad.

La intervención prevé la demolición del puente existente y su posterior reconstrucción con nuevas características estructurales. Uno de los cambios principales será la ampliación del ancho de circulación: las estructuras actuales, de unos seis metros de calzada, serán sustituidas por puentes de 11,20 metros, con banquinas y barreras de seguridad tipo New Jersey de hormigón armado.

Los trabajos, a cargo de la empresa José Cujó S.A., buscan mejorar la capacidad estructural, las condiciones hidráulicas y la seguridad de los usuarios de una ruta clave para el tránsito entre el área metropolitana, Colonia y el litoral sur.

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Mientras se ejecuten las obras, la circulación estará afectada entre los kilómetros 106,183 y 107,330. El tránsito vehicular será reducido y derivado hacia la calzada sur. Además, por las restricciones de ancho y las condiciones de circulación bidireccional sobre el puente existente, no estará permitido el paso de maquinaria agrícola por ese tramo.

Como alternativa, los vehículos agrícolas deberán utilizar el Camino al Paso Cufré. Las autoridades recomiendan planificar los traslados, respetar la señalización y circular con precaución en la zona de obra.