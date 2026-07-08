MEVIR presentó este miércoles 8 de julio en Mercedes la nueva modalidad de intervención territorial que proyecta aplicar en la Región Litoral Sur, en una instancia de trabajo con autoridades departamentales, gobiernos locales, organismos públicos y actores vinculados al territorio.

Por la Intendencia de Colonia participaron Gustavo Viola, del Departamento de Planificación; María Inés Urrutia, de la Dirección de Vivienda; y la alcaldesa de Tarariras, Marisel Saporitti, según la información aportada a este medio.

La actividad formó parte de la gira nacional que MEVIR viene desarrollando en distintos puntos del país para presentar sus prioridades institucionales para 2026 y 2027. Según informó el organismo, el objetivo es dar a conocer la nueva modalidad de intervención territorial, compartir líneas de trabajo y generar espacios de intercambio con gobiernos departamentales, municipios, organismos públicos y actores locales.

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El cambio central está en la escala de trabajo. La intervención deja de pensarse únicamente desde una localidad o una solución habitacional puntual y pasa a organizarse en torno a microrregiones. De acuerdo con MEVIR, estas instancias buscan recoger aportes, conocer necesidades de cada territorio e identificar conjuntamente localidades y microrregiones con mayores necesidades habitacionales y sociales.

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Desde el punto de vista de la gestión pública, el enfoque supone una planificación más coordinada entre el organismo nacional, las intendencias, los municipios y otras instituciones con presencia territorial. MEVIR plantea que la estrategia busca fortalecer esa coordinación y promover una mirada integral sobre el desarrollo de comunidades rurales y localidades del interior.

Qué tipo de trabajo se realizaría

La información oficial disponible permite identificar varias líneas posibles de intervención. No se trata solo de construir viviendas nuevas, sino de combinar distintas herramientas según la realidad de cada zona.

El Plan Quinquenal de Vivienda 2025-2029, presentado por MEVIR como hoja de ruta del Sistema Público de Vivienda, establece una estrategia que integra construcción de nuevas viviendas, mejora de viviendas existentes, regularización de la tenencia y acceso a infraestructura y servicios, en coordinación con otros organismos del Estado.

Una de las líneas principales son los Planes Integrales de Proyectos Locales de segunda generación. MEVIR los define como intervenciones simultáneas en localidades y su entorno microrregional, combinando vivienda nucleada, planta urbana, área rural e infraestructura básica. También incluyen densificación de centros poblados, reutilización de viviendas en desuso y mejora de servicios como agua, saneamiento y electricidad.

Otra línea es la actualización de intervenciones ya realizadas. Bajo el eje MEVIR ACTUA[liza], el organismo plantea recuperar y poner a punto viviendas, salones comunales, calles y espacios verdes, además de impulsar escrituraciones masivas y readjudicaciones de viviendas vacías.

También aparece como prioridad el abordaje de los agrupamientos irregulares rurales. Según MEVIR, ese programa incluye relevamientos técnicos, sociales y jurídico-notariales, regularización de la tenencia de la tierra, mejoras habitacionales o construcción de vivienda nueva, incorporación de servicios básicos y acompañamiento social comunitario.

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La modalidad incorpora además el programa Pueblos en Red, que busca articular políticas públicas en pequeñas localidades y áreas rurales dispersas. MEVIR lo presenta como una forma de coordinar instituciones públicas en el marco de los Planes Integrales de Proyectos Locales y, a la vez, promover redes entre comunidades.

El rol de los equipos técnicos

En este esquema, los equipos técnicos pasan a ocupar un lugar clave. Su trabajo no se limita a evaluar solicitudes de vivienda, sino que implica participar en el diagnóstico territorial, relevar necesidades, ordenar prioridades y articular respuestas con otros organismos.

La propia MEVIR establece que, luego de las inscripciones a soluciones habitacionales, sus equipos técnicos realizan visitas domiciliarias para conocer la situación de cada hogar, evaluar necesidades y definir junto a cada familia cuál es la solución más adecuada.

Esa metodología, llevada a una escala territorial, permite interpretar la nueva modalidad como un intento de pasar de una respuesta habitacional aislada a un abordaje más amplio del hábitat. En otras palabras, el foco no estaría puesto únicamente en la vivienda como construcción física, sino también en las condiciones que permiten sostener la vida cotidiana en pequeñas localidades: servicios, infraestructura, regularización, comunidad y permanencia en el territorio.

Un enfoque con impacto local

Para Colonia, la participación de áreas vinculadas a planificación, vivienda y gobierno local marca un punto relevante. La presencia de técnicos departamentales y autoridades municipales permite que las prioridades nacionales se contrasten con las necesidades concretas del territorio.

En el caso de Tarariras y otras localidades del departamento, la nueva modalidad podría abrir una etapa de mayor coordinación entre MEVIR, la Intendencia y los municipios. Sin embargo, hasta el momento, las fuentes oficiales consultadas no detallan públicamente cupos, montos de inversión ni localidades específicas de Colonia que serán intervenidas dentro de esta etapa.

El dato confirmado es el cambio de enfoque: MEVIR plantea una estrategia territorial, integral y coordinada para orientar sus intervenciones durante 2026 y 2027. El alcance concreto en cada localidad dependerá de los diagnósticos, prioridades y definiciones que surjan del trabajo conjunto con los actores del territorio.