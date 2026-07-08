El abrigo seguirá siendo necesario, pero este miércoles el invierno dará una pequeña tregua. Después de un comienzo de julio marcado por mañanas frías, heladas y temperaturas bajas, una masa de aire más templado en altura empezará a modificar las condiciones sobre la región y permitirá un leve ascenso de las temperaturas también en Uruguay.

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El cambio se explica por el ingreso de aire más cálido a niveles medios de la atmósfera, un fenómeno que MetSul Meteorologia ubicó este miércoles sobre el centro de Argentina y el sur de Brasil. Ese movimiento regional tiende a desplazar gradualmente la masa de aire frío que dominó los últimos días.

La mejora no debe confundirse con la llegada de calor. En términos prácticos, el cambio se sentirá como una tarde menos rigurosa, con temperaturas más cercanas a los valores habituales del invierno. El frío seguirá presente durante las primeras horas, especialmente en zonas rurales y abiertas, pero perderá intensidad con el avance del día.

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En Uruguay, el alivio podría notarse principalmente durante la tarde, cuando el sol y la circulación de aire más templado permitan registros algo más agradables. En Carmelo, el pronóstico indica una jornada mayormente nublada y ventosa, con una máxima cercana a los 16 °C. En Montevideo, la temperatura podría alcanzar los 17 °C, mientras que en el norte, como en Salto, se esperan valores próximos a los 18 °C.

La escena será todavía de invierno: camperas en la mañana, aire frío al salir temprano y humedad en algunas zonas. Pero el mediodía y la tarde ofrecerán una diferencia respecto a las jornadas anteriores, cuando la masa de aire frío mantuvo las temperaturas contenidas incluso con presencia de sol.

Según la información divulgada por MetSul, Rio Grande do Sul también comenzó la jornada con frío intenso y marcas bajo cero en algunas zonas, antes del ingreso de aire más cálido en altura. Ese comportamiento regional ayuda a explicar el cambio de tendencia que empieza a sentirse en el sur del continente.

La pausa, sin embargo, será moderada. Los próximos días mantendrán características invernales, con nubosidad variable y temperaturas que no se apartarán demasiado de los valores propios de julio. El dato central para este miércoles es otro: el frío más duro afloja, aunque el invierno sigue instalado.