Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social recorren distintos departamentos del país con el objetivo de conocer de primera mano la situación de los centros y servicios vinculados a la atención de personas en situación de calle.

La visita está encabezada por Laura Cafaro, adjunta a la Dirección Nacional de Protección Social, y Jorge Fossati, asesor ministerial en temas de protección social. Según informó el Mides, la recorrida busca mantener reuniones presenciales, conocer nuevos centros y difundir la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle.

El trabajo incluye encuentros con trabajadores y participantes de los servicios de protección social, así como reuniones con autoridades en el marco de la coordinación interinstitucional prevista ante la alerta roja por frío extremo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Además, las autoridades procuran abordar situaciones emergentes registradas en los últimos meses, identificar posibles mejoras en los centros existentes y evaluar, junto a actores sociales e institucionales, la eventual instalación de nuevos dispositivos de atención.

La gira también apunta a fortalecer las redes comunitarias presentes en cada departamento y promover una mayor articulación entre instituciones y organizaciones vinculadas a esta problemática.