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Una funcionaria de Policía Caminera permanece internada después de ser embestida por una moto en la ruta 12, a la altura del kilómetro 6, en jurisdicción de Nueva Palmira.

Según informó Caminera, el motociclista no respetó las señales realizadas en el lugar, impactó contra la funcionaria y se dio a la fuga tras el siniestro. Hasta el momento, las autoridades no cuentan con datos que permitan identificarlo o establecer su ubicación.

El hecho ocurrió en un tramo de ruta donde trabajaba personal de Caminera. La funcionaria debió ser asistida y posteriormente internada a raíz de las lesiones sufridas.

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La funcionaria fue trasladada de inmediato al sanatorio Camoc de Nueva Palmira, donde fue diagnosticada con “fractura de puño derecho” y derivada a puerta de emergencia para completar la valoración médica. Posteriormente fue trasladada al sanatorio Cams, en la ciudad de Mercedes.

El hecho ocurrió en un tramo de ruta donde trabajaba personal de Caminera. La investigación procura establecer las circunstancias del siniestro y dar con el conductor de la moto.

La información disponible hasta ahora surge del reporte de Policía Caminera, que confirmó la internación de la funcionaria, el diagnóstico inicial y la ausencia de datos concretos sobre el motociclista involucrado.

El episodio vuelve a poner en foco los riesgos que enfrenta el personal que trabaja en controles y procedimientos sobre rutas nacionales, especialmente cuando los conductores no acatan las señales de detención o reducción de velocidad.

Caminera mantiene las actuaciones correspondientes para avanzar en la identificación del vehículo y de su conductor.

La investigación procura establecer las circunstancias del siniestro y dar con el conductor de la moto. La información disponible hasta ahora surge del reporte de Policía Caminera, que confirmó tanto la internación de la funcionaria como la ausencia de datos concretos sobre el motociclista involucrado.

El episodio vuelve a poner en foco los riesgos que enfrenta el personal que trabaja en controles y procedimientos sobre rutas nacionales, especialmente cuando los conductores no acatan las señales de detención o reducción de velocidad.

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Caminera mantiene las actuaciones correspondientes para avanzar en la identificación del vehículo y de su conductor.