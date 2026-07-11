El director departamental del Ministerio de Desarrollo Social, Maxi Olaverry, fue consultado por Carmelo Portal sobre la situación actual en los Barracones de Carmelo, donde funciona uno de los dispositivos de respuesta a personas en situación de calle.

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Olaverry confirmó que en los últimos días se concretaron seis bajas del sistema, de las cuales cuatro fueron consideradas egresos positivos. Según detalló, dos personas se trasladaron a Montevideo con alquiler y trabajo, mientras que otras dos pasaron a vivir en Colonia, también con alquiler y empleo.

Además, mencionó el caso de una persona mayor que dejó el refugio porque, por su situación de salud, requería otro tipo de acompañamiento. En ese caso, explicó, se encuentra entre su domicilio y la atención sanitaria correspondiente.

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Consultado sobre un episodio de salud mental registrado en la última semana, Olaverry confirmó que la situación fue atendida y que la persona involucrada fue trasladada a Montevideo. “Esta persona está muy bien”, señaló el jerarca, quien remarcó que no corresponde exponer datos personales ni detalles de situaciones de este tipo.

El director departamental sostuvo que estos episodios deben ser abordados con responsabilidad, especialmente cuando involucran a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “No hay que andar publicando la vida y obra de cada persona porque esté en una institución”, expresó.

Olaverry explicó que el trabajo en los refugios no se limita a resolver la falta de un lugar donde dormir. Indicó que también se atienden aspectos vinculados a la alimentación, la salud, la educación y la salud mental. En ese marco, señaló que el Mides trabaja actualmente con casi 50 personas distribuidas en tres centros del departamento.

“Es un trabajo mucho más complejo”, afirmó, al referirse a las condiciones de deterioro físico, cognitivo y social con las que muchas personas llegan a estos dispositivos.

Pese a la complejidad de las situaciones que se atienden, Olaverry destacó que el clima de los centros de Colonia permite sostener actividades comunitarias y un vínculo fluido con los usuarios. Dijo que referentes nacionales del área, que visitaron recientemente los Barracones, valoraron esa característica del funcionamiento local.

“Siempre van a existir situaciones complejas, justamente por el deterioro de las personas que llegan”, señaló. De todos modos, remarcó que el equipo continúa trabajando en el acompañamiento de los usuarios y en la generación de salidas sostenibles, como el acceso a vivienda y empleo.