A dos semanas y media del inicio de la “alerta roja” dispuesta por Presidencia, 46 personas en situación de calle fueron asistidas en el departamento de Colonia durante la noche del 24 de mayo, según informó un comunicado emitido este domingo en Colonia del Sacramento.

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De acuerdo con la información difundida, la respuesta alcanzada en el departamento es considerada “sin precedentes”, si se deja de lado el contexto excepcional de la pandemia. El comunicado atribuye este nivel de asistencia a la existencia de tres centros de atención, dos de ellos de carácter mixto.

También se aclaró que en Colonia no funciona ningún centro de evacuación en el ámbito del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), a diferencia de lo que ocurre en otros departamentos.

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Los centros que están operativos son gestionados directamente por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y cuentan con personal contratado por esa cartera. En dos de ellos se trabaja de forma articulada con el Batallón, Acción Social de la Intendencia de Colonia y el Municipio de Carmelo.

La distribución de las personas asistidas fue la siguiente: 23 en el centro permanente “Centro Comunitario”, 15 en el Centro Plan Invierno “Batallón” y 8 en el Centro Plan Invierno “Barracones”.