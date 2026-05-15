La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, informó que están abiertas las inscripciones para el taller de Herramientas Digitales Básicas, una propuesta orientada a brindar conocimientos prácticos para el estudio, el trabajo y la vida cotidiana.

La actividad se desarrollará en la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento y está dirigida a personas de todas las edades. Según informó la comuna, no se requieren conocimientos previos para participar.

El taller tendrá una modalidad práctica y personalizada, con el objetivo de que los participantes puedan aprender mediante el uso directo de distintas herramientas digitales. La propuesta apunta a generar un espacio cercano y dinámico, donde los alumnos avancen paso a paso en el manejo de la tecnología.

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Durante el curso se trabajará en contenidos de informática básica, como reconocimiento de la computadora, gestión de archivos, carpetas e Internet. También se abordará el uso de Word para crear y formatear documentos, cartas y currículums; Excel básico para organizar datos, realizar sumas y controlar gastos; PowerPoint para diseñar presentaciones simples, y Canva para elaborar flyers, publicaciones y materiales visuales.

Las clases se dictarán los miércoles, de 18:00 a 19:30 horas, durante ocho semanas. Los cupos son limitados.

Las personas interesadas en obtener más información o reservar su lugar pueden comunicarse con el docente Matías Otte al teléfono 091 002 902.