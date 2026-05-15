Colonia no es un departamento detenido. Tampoco es un territorio que explota demográficamente, como Maldonado o Canelones. Lo que muestra el Censo 2023 es más sutil y, por eso mismo, más interesante: Colonia crece de manera moderada, sostenida y por atracción.

En 1996 tenía 123.583 habitantes. En 2011 llegó a 127.358. Y en 2023 alcanzó los 135.797 residentes estimados. En el último período intercensal sumó 8.439 personas, un crecimiento relativo de 6,6%, con una tasa media anual de 0,5%. Es más que el promedio nacional, que fue de 2,5% entre 2011 y 2023.

Ese primer dato parece auspicioso: Colonia está entre los departamentos que crecen. Pero la pregunta periodística no es solo cuánto creció, sino cómo creció. Y ahí aparece la clave del ADN coloniense actual: el departamento no se explica por una explosión de nacimientos, sino por la llegada de personas.

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Entre 2011 y 2023 hubo en Colonia 17.676 nacimientos y 16.295 defunciones. La diferencia fue de apenas 1.381 personas. Ese es el crecimiento natural: los que se suman por la diferencia entre nacer y morir. Es un saldo positivo, sí, pero bajo.

Frente a ese número aparece otro mucho más potente: el saldo migratorio implícito fue de 7.059 personas. Dicho de manera simple: de los 8.439 habitantes que Colonia sumó entre un censo y otro, alrededor de ocho de cada diez se explican por migración, no por crecimiento natural.

Ese dato cambia la lectura. Colonia no solo crece: Colonia atrae.

Atrae desde otros departamentos y también desde el exterior, aunque el Censo no permite, en este documento, desmenuzar todavía con precisión localidad por localidad ni el perfil completo de quienes llegan. Sí muestra que 22.525 personas residentes en Colonia nacieron fuera del departamento, lo que representa 18,9%. De ese total, 16,0% nació en otro departamento y 2,8% en otro país.

Ese porcentaje no convierte a Colonia en el principal polo migratorio del país. Maldonado y Canelones están por encima en atracción. Pero sí ubica al departamento en una zona de interés: Colonia forma parte del Uruguay que recibe población, no del Uruguay que la pierde. El propio INE identifica a Colonia dentro del grupo de departamentos con saldo migratorio implícito positivo, junto a Canelones, Maldonado, Rocha y San José.

El avance: un departamento que todavía convoca

El punto más favorable del Censo para Colonia es claro: en un país con crecimiento demográfico lento, el departamento logra crecer.

Uruguay se encuentra en una etapa de desaceleración poblacional. El informe del INE señala que el país creció apenas 0,2% anual entre 2011 y 2023, por debajo de períodos anteriores. Colonia, en cambio, tuvo una tasa media anual de 0,5%.

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Ese diferencial importa. Habla de un territorio que sigue teniendo capacidad de convocatoria. Puede ser por empleo, calidad de vida, cercanía, raíces familiares, residencia de retiro, actividad productiva, vínculo con Argentina o una combinación de factores. El Censo no responde solo esa pregunta, pero deja planteada la pista.

Colonia aparece así como un departamento de crecimiento sereno: no masivo, no desbordado, pero sí persistente. Crece más rápido que antes: entre 1996 y 2011 había sumado 3.775 habitantes; entre 2011 y 2023 sumó 8.439. En menos años, incorporó más del doble de población que en el período anterior.

La preocupación: crecer sin demasiados nacimientos

El costado más sensible está en el bajo crecimiento natural.

Que Colonia haya tenido solo 1.381 personas de saldo natural en casi doce años indica una sociedad demográficamente madura. Nacen niños, pero casi al mismo ritmo en que mueren personas. La población no se renueva con fuerza desde adentro.

Esto no es un problema exclusivo de Colonia. El INE advierte que Uruguay atraviesa una fuerte caída de la natalidad y un proceso de envejecimiento poblacional. A nivel nacional, los nacimientos bajaron de 48 mil a 31 mil entre 2015 y 2023, y el crecimiento natural se debilitó de forma marcada.

La pregunta para Colonia es si ese patrón nacional se reproduce con mayor o menor intensidad dentro del departamento. Para responderlo haría falta abrir datos por edad, localidad y hogares. Pero el saldo natural bajo ya permite una advertencia: si Colonia dejara de atraer población, su crecimiento podría estancarse rápidamente.

La sociedad coloniense que sugieren los datos

Los números dibujan una sociedad con tres rasgos.

El primero es la madurez demográfica. Colonia no tiene un crecimiento impulsado por una gran base de nacimientos. Su aumento de población depende poco del saldo natural y mucho de la movilidad.

El segundo es la capacidad de atracción. Casi una de cada cinco personas residentes nació fuera del departamento, según la tabla del INE. Eso habla de una sociedad que incorpora gente, que recibe trayectorias distintas y que no se explica únicamente por familias asentadas históricamente en el territorio.

El tercero es una identidad en transición. Colonia conserva una imagen de departamento estable, de ciudades intermedias, de vida más pausada que la capital. Pero el Censo muestra que esa estabilidad convive con movimiento: llegan personas, se reconfiguran comunidades, cambia la demanda de vivienda, servicios, salud, educación, transporte y cuidados.

Ahí aparece el corazón antropológico de la historia: Colonia ya no puede leerse solo como un departamento tradicional; debe leerse también como un departamento receptor.

Lo que debería investigarse ahora

El Censo abre una puerta, pero no agota la investigación. Para entender de verdad el nuevo mapa coloniense hay que hacer otras preguntas.

La primera: ¿dónde está creciendo Colonia? No es lo mismo que el aumento se concentre en Colonia del Sacramento, Carmelo, Nueva Helvecia, Rosario, Juan Lacaze, Nueva Palmira, zonas costeras o áreas rurales. El dato departamental es valioso, pero puede esconder realidades muy distintas.

La segunda: ¿quiénes están llegando? El informe dice cuántos nacieron fuera del departamento, pero no define en este documento si se trata mayormente de familias jóvenes, jubilados, trabajadores, retornados, argentinos, montevideanos o personas que buscan una vida fuera del área metropolitana.

La tercera: ¿qué impacto tiene este crecimiento sobre la vivienda? Si Colonia atrae población, la presión sobre alquileres, compra de inmuebles, barrios en expansión y servicios urbanos debería ser una línea central de investigación.

La cuarta: ¿el empleo acompaña al crecimiento? Un departamento que recibe población necesita oportunidades laborales suficientes. Si la gente llega por calidad de vida, pero el empleo no crece al mismo ritmo, puede aparecer una tensión silenciosa.

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La quinta: ¿están preparados los servicios de salud y cuidados? Con un país envejecido y un saldo natural bajo, la discusión no es solo cuántos habitantes hay, sino qué edades tienen y qué tipo de atención demandan.

Colonia atrae y crece por los que llegan, no por los que nacen

El Censo 2023 no muestra a Colonia como un departamento en retroceso. Al contrario: lo ubica entre los que crecen. Pero también advierte que ese crecimiento tiene una condición: depende de la llegada de población. Esa es su fortaleza y, al mismo tiempo, su advertencia.

Colonia atrae. Esa es la buena noticia. Pero si el departamento crece por los que llegan más que por los que nacen, la agenda pública cambia. Ya no alcanza con celebrar el aumento poblacional: hay que saber dónde se instala esa población, qué necesita, qué servicios demanda y qué tensiones genera.

En los números del Censo aparece una Colonia más móvil de lo que su imagen tradicional sugiere. Un departamento que conserva estabilidad, pero que cambia por dentro. Un territorio que suma habitantes, pero que también envejece con el país. Una sociedad que crece, sí, pero que deberá planificar mejor si quiere que esa atracción se transforme en desarrollo y no en presión sobre sus ciudades, sus servicios y su vida cotidiana.