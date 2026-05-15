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El proyecto de un nuevo aeropuerto internacional en Rocha incorpora a Carmelo como referencia directa para pensar una infraestructura de escala regional, orientada a mejorar la conectividad, atraer inversiones y fortalecer el turismo. El director nacional de Aviación Civil, Alejandro Trujillo, señaló a Búsqueda que la iniciativa tendría características similares al aeropuerto de Carmelo, lo que ubica a esta experiencia como un antecedente relevante para otros desarrollos aeroportuarios del país.

La comparación no es menor. Carmelo ha logrado posicionarse como un modelo de conectividad asociado a destinos turísticos, inversiones privadas y servicios de alto valor agregado, sin responder necesariamente a la lógica de los grandes aeropuertos nacionales. En ese sentido, su ejemplo parece inspirar proyectos que buscan integrar territorios con potencial turístico y económico, pero alejados de los principales nodos de transporte aéreo.

El caso de Rocha, sin embargo, suma una dimensión ambiental sensible. El Ministerio de Ambiente prevé posibles impactos significativos por la localización entre dos lagunas. Trujillo defendió que otros aeropuertos, como Carrasco y Laguna del Sauce, conviven con áreas naturales y aves, aunque admitió que se requieren estudios técnicos.

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La discusión, entonces, combina desarrollo, conectividad y exigencias ambientales. Carmelo aparece como modelo, pero Rocha deberá construir su propia viabilidad.