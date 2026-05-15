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La evaluación del presidente Yamandú Orsi cerró abril con un dato central: 27% de aprobación y 48% de desaprobación, según la última encuesta de Equipos Consultores. El saldo neto queda en -21 puntos, en un escenario de opinión pública más adverso que el registrado en febrero.

El movimiento más relevante no está solo en la foto general, sino en la evolución. La aprobación cayó seis puntos y la desaprobación subió ocho. Además, 23% de los consultados no aprueba ni desaprueba y 2% no sabe o no contesta, lo que muestra que todavía existe un segmento expectante, aunque cada vez menor.

El dato político más sensible aparece dentro del propio electorado que votó a Orsi en la segunda vuelta. Allí el balance sigue siendo favorable, con 45% de aprobación y 28% de desaprobación, pero Equipos señala que el deterioro de abril se explica principalmente por cambios en ese grupo. Entre los votantes opositores, en cambio, se mantiene una desaprobación mayoritaria.

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La encuesta fue realizada entre el 21 de abril y el 4 de mayo, de forma presencial, con 704 casos y un margen de error de ±3,7%. El resultado deja una señal clara: el gobierno enfrenta un clima más exigente y con menos margen político.