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La mañana de este martes 5 de mayo tuvo al Frontón Real de San Carlos como punto de partida y de llegada. Primero, en una mesa de trabajo en la Intendencia de Colonia; después, en una recorrida por el propio escenario que busca recuperar su lugar en el mapa de la pelota vasca internacional.

La reunión fue encabezada por Guillermo Rodríguez, intendente de Colonia, junto con Diego Berretta, director de Deporte; Jorge Torres Badell, director de Relaciones Públicas y Prensa; Walter Debenedetti, arquitecto responsable de las obras de restauración; Miguel Asqueta, presidente de la Federación de Instituciones Vascas del Uruguay, y Julio Castrillo, integrante de la Comisión Pro Frontón e impulsor del proyecto.

Por la Federación Internacional de Pelota Vasca participaron su secretario general, Pablo Lombardi, y el arquitecto Roberto Elías.

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El encuentro permitió evaluar el proceso de recuperación del Frontón Real de San Carlos y las acciones necesarias para que el espacio pueda recibir actividades deportivas de alcance internacional. Según lo acordado, las partes mantendrán una nueva reunión en las próximas semanas para continuar el seguimiento del proyecto.

La jornada cerró con una visita al Frontón, donde las autoridades y los representantes de la federación observaron el avance de los trabajos. El recorrido funcionó, también, como una forma de medir sobre el terreno el alcance de una iniciativa que combina deporte, patrimonio e identidad cultural.