María de Lima informó, a través de su cuenta de Facebook, que el Directorio del Partido Nacional se reunió en sesión ordinaria y fijó posición sobre temas de la agenda nacional.

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La dirigente señaló que uno de los asuntos tratados fue la seguridad social. Según indicó, el Partido Nacional planteó que el denominado “Diálogo Social” debe desarrollarse con seriedad técnica, responsabilidad política y reglas claras. También sostuvo que el gobierno debe cuantificar el costo de los cambios propuestos.

De Lima informó además que el Directorio analizó la situación de la Junta de Transparencia y Ética Pública. En ese punto, expresó el respaldo al director Luis Calabria.

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La dirigente también comunicó que la situación de calle fue uno de los ejes de la reunión. Señaló que las respuestas actuales no son suficientes y que se requiere una estrategia integral que contemple salud mental, adicciones y convivencia.

En ese marco, De Lima anunció que el Directorio convocó a una sesión extraordinaria para este miércoles a las 11.30, destinada exclusivamente al tratamiento de la situación de calle.

Durante la sesión ordinaria también se presentó el trabajo territorial que desarrollan la Comisión de Derechos Humanos y el Área de Adulto Mayor del Partido Nacional en distintos puntos del país.

De Lima afirmó que el Partido Nacional ejercerá una oposición “responsable, firme y enfocada en soluciones reales para los uruguayos”.